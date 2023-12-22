Україна повернула тіла 66 загиблих військових – координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у п’ятницю, що на підконтрольну уряду України територію повернули тіла (останки) 66 військовослужбовців.

«ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – повідомили у штабі.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Точне число загиблих військових з боку України не розкривається. Президент Володимир Зеленський у вересні заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів.