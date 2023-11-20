Україна повернула тіла ще 94 загиблих військових – координаційний штаб

Україна повернула тіла ще 94 загиблих українських військових, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



За повідомленням, ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.



У штабі додають, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, протилежній стороні передали тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Точне число загиблих військових з боку України не розкривається. У серпні минулого року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових. Президент Володимир Зеленський у вересні заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів у напрямках наступальних і оборонних дій.