Україна утворила «смугу безпеки» у Чорному морі завдяки ударним дронам – ГУР

Завдяки використанню морських безпілотників Україна змогла створити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі, йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління розвідки.

За даними розвідки, цьому посприяло як використання дронів так і нанесення ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму. У ГУР кажуть, що «це змусило росіян вивести свої судна із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден».

Як розповів представник ГУР з позивним «13», «використання морських дронів Україною має важливе значення».

«Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки», – розповів розвідник.

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Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».