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Україна утворила «смугу безпеки» у Чорному морі завдяки ударним дронам – ГУР

Острів Зміїний, 18 грудня 2022 року. Острів кілька місяців був під окупацією армії РФ, але, після тривалих інтенсивних ударів ЗСУ, 30 червня 2022 року він був деокупований, ілюстративне фото
Острів Зміїний, 18 грудня 2022 року. Острів кілька місяців був під окупацією армії РФ, але, після тривалих інтенсивних ударів ЗСУ, 30 червня 2022 року він був деокупований, ілюстративне фото

Завдяки використанню морських безпілотників Україна змогла створити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі, йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління розвідки.

За даними розвідки, цьому посприяло як використання дронів так і нанесення ракетних ударів по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму. У ГУР кажуть, що «це змусило росіян вивести свої судна із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден».

Як розповів представник ГУР з позивним «13», «використання морських дронів Україною має важливе значення».

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Як технології зупиняють атаки російської армії

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«Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки», – розповів розвідник.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

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