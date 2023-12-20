Армія РФ після тритижневої паузи вивела у Чорне море підводний ракетоносій – ОК «Південь»

Оперативне командування «Південь» Збройних сил України у середу повідомляє, що армія РФ вивела у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу «Калібр».

Це сталося вперше після тритижневої паузи, кажуть військові.

«Всього на бойовому чергуванні 5 ворожих кораблів в Чорному морі та 1 – у Азовському», – йдеться в повідомленні.

У цьому зв’язку ОК «Південь» каже, що рівень ракетної небезпеки підвищено.

Зазвичай, як пояснювали раніше українські військові, у осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування. Крім того, у ЗСУ заявляли про обережність сил РФ, які остерігаються ударів з українського боку по російських морських цілях.