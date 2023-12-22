ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль «важливу для логістики» сил РФ трасу через Армянськ – Гуменюк

Траса М17 через Армянськ, якою сили РФ постачають живу силу і техніку на материкову частину України, «може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони», повідомила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, інформуючи про логістичні проблеми окупантів на Кримському півострові.

«На Кримському півострові дійсно зосереджено накопичення і техніки, і живої сили, це відомий хаб, з якого ворог намагається живити свої підрозділи, які працюють на материковій частині України, і час від часу звідти їм вдається потроху підтягувати ці ресурси, хоча ця робота з оновлення людей і техніки для них надзвичайно складна. Тому що фактично єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати себе для поповнення ресурсів – це М17 через Армянськ, бо всі інші містять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М17, ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз вони (російські військові – ред.) не почуваються там спокійно», – повідомила Гуменюк.

Також вона зауважила, що «цей напрямок використовується росіянами для гуманітарного забезпечення півострова, оскільки на ньому зосереджено потік цивільного транспорту росіян».

Відповідаючи на питання щодо ситуації в Керчі та на Керченському мосту, речниця наголосила, що «триває бойова робота, яка поки не може розголошуватись в повному обсязі. Наразі триває підготовча робота Сил оборони», зазначила Гуменюк.

Українська влада і військові неодноразово заявляли про законне право здійснювати операції з деокупації і захисту території України від агресії РФ. Нещодавно у Білому домі заявили, що не забезпечують Україну «можливостями для операцій всередині РФ».