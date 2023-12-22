Нічні удари військ РФ: на Миколаївщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, в Одеській області – зерносховище

Підрозділи протиповітряної оборони минулої ночі знищили на південному напрямку 17 «шахедів», випущених армією РФ із Криму, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, і додає, що в регіоні є руйнування.

«На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об’єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали. На Одещині ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада Києва повідомила про влучання уламків збитих дронів в Соломʼянському, Голосіївському і Дарницькому районах, дві людини постраждали. У Київській області внаслідок нічного російського удару пошкоджені три приватні будинки.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.