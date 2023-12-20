Армія Росії продовжує спроби вибити підрозділи ЗСУ з лівобережжя Дніпра – Генштаб

На фронті протягом поточної доби відбулося 89 бойових зіткнень – про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 20 грудня.

Зокрема, командування повідомляє про 16 відбитих російських атак на Куп’янському напрямку: поблизу Синьківки, на схід Петропавлівки та Іванівки. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 нападів біля Білогорівки, на Бахмутському – шість поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників», – йдеться в зведенні.

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На Шахтарському напрямку наступальних дій російських загарбників не фіксували. Водночас на Запоріжжі Сили оборони відбили чотири атаки західніше Вербового та на південь від Роботиного.

«Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику», – повідомляє штаб про ситуацію на Херсонщині.

Командування звітує про 16 авіаційних ударів української авіації по місцях зосередження російського особового складу та техніки, а також про ураження загалом восьми цілей ракетними військами.

Керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила напередодні, що російських військ на лівому березі Херсонщини більше, ніж українських, однак ЗСУ мають перевагу в мотивації. Вона також впевнена, що російська армія не зможе повторно окупувати правобережжя Херсонщини.