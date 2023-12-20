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Рада безпеки Польщі обговорює війну в Україні та можливості підтримки ЗСУ

Анджей Дуда нагадав про те, що Польща суттєво збільшила видатки на модернізацію та розвиток польської армії
Анджей Дуда нагадав про те, що Польща суттєво збільшила видатки на модернізацію та розвиток польської армії

У Варшаві 20 грудня триває Рада національної безпеки, скликана президентом Анджеєм Дудою – про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Це перше засідання Радбезу у новому складі, після зміни влади в Польщі. На засіданні обговорюють питання безпеки, пов’язані з війною в Україні, ситуацією на польсько-білоруському кордоні, а також аспекти міжнародної безпеки та можливості підтримки Збройних сил України.

«Ми живемо в небезпечний час і, на жаль, за останній рік нічого в позитивну сторону не змінилося. Ситуація безпеки не покращилася. Сьогодні далі маємо дві базові проблеми. Перша – війна, яка триває через російську агресію в Україні і необхідність допомагати Україні, що ми, як Польща, весь час робимо і в сенсі політичному, і в сенсі матеріальному. А по-друге, криза, спричинена діяльністю владою Білорусі, так звана міграційна криза, тобто гібридна атака на польський кордон зі сторони Білорусі», – заявив Дуда.

За словами президента, попереду низка важливих подій, пов’язаних з безпекою Польщі. Найважливіша – ювілейний Саміт НАТО у Вашингтоні.

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«Не буду приховувати, що я б хотів, щоб у результаті цього саміту ми зміцнили безпеку східного флангу НАТО, в тому числі Польщі. З моєї точки зору, це найважливіше питання, щоб ми мали тут найміцніше представництво союзників, елемент відлякування, щоб у нас постійно базувалися армії союзників, передусім, армії США. Маю надію, що на найближчому саміті НАТО нам вдасться досягти додаткових домовленостей у цьому питанні», – наголосив президент Польщі.

Дуда нагадав про те, що Польща суттєво збільшила видатки на модернізацію та розвиток польської армії. Крім закупівлі найсучаснішого обладнання, країна нарощує чисельність війська. Говорив Дуда і про наслідки війни, яка триває в Україні. Зокрема, через падіння однієї з ракет на території Польщі загинули двоє місцевих жителів.

Крім військової безпеки, він також говорив про енергетичну і політичну безпеку. Президент наголосив, що питання відносин Україна-НАТО надзвичайно важливе і для безпеки Польщі:

«Щодо Євросоюзу, то я радію рішенню, яке було ухвалене на Раді Європи про перехід України і Молдови до наступного етапу на шляху до членства в ЄС. Це надзвичайно важливий момент для України, для українського суспільства, для морального духу оборонців України, як і для майбутнього процесу відбудови України, в якому, маю надію, будемо активно брати участь з користю для польського бізнесу і для сусідський відносин з Україною».

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Він також назвав «надзвичайно важливим» питання майбутнього членства України в НАТО. За його оцінкою, воно б відсунуло східний фланг НАТО від Польщі, тим самим підвищуючи її безпеку.

«По-друге, ми отримаємо в НАТО ще одного потужного мілітарного партнера, який зараз, на жаль, має величезний військовий досвід. Сьогодні Україна точно має одну з найкращих армій світу і в бойовому сенсі найбільш досвідчену, яка використовує найновіші технології, зокрема, безпілотні засоби. Це теж має велике значення і для нашої безпеки», – наголосив Дуда.

Публічна частина Ради безпеку тривала півгодини, після цього учасники зібрання розмовляли за зачиненими дверима.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів. На наступний день із Туском поспілкувався президент України Володимир Зеленський. За його словами, в ході розмови він «почув слова щирої підтримки», і висловив переконання, що з новим урядом Польщі Україна пришвидшить «розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі».

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