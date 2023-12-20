Рада безпеки Польщі обговорює війну в Україні та можливості підтримки ЗСУ

У Варшаві 20 грудня триває Рада національної безпеки, скликана президентом Анджеєм Дудою – про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Це перше засідання Радбезу у новому складі, після зміни влади в Польщі. На засіданні обговорюють питання безпеки, пов’язані з війною в Україні, ситуацією на польсько-білоруському кордоні, а також аспекти міжнародної безпеки та можливості підтримки Збройних сил України.

«Ми живемо в небезпечний час і, на жаль, за останній рік нічого в позитивну сторону не змінилося. Ситуація безпеки не покращилася. Сьогодні далі маємо дві базові проблеми. Перша – війна, яка триває через російську агресію в Україні і необхідність допомагати Україні, що ми, як Польща, весь час робимо і в сенсі політичному, і в сенсі матеріальному. А по-друге, криза, спричинена діяльністю владою Білорусі, так звана міграційна криза, тобто гібридна атака на польський кордон зі сторони Білорусі», – заявив Дуда.

За словами президента, попереду низка важливих подій, пов’язаних з безпекою Польщі. Найважливіша – ювілейний Саміт НАТО у Вашингтоні.

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«Не буду приховувати, що я б хотів, щоб у результаті цього саміту ми зміцнили безпеку східного флангу НАТО, в тому числі Польщі. З моєї точки зору, це найважливіше питання, щоб ми мали тут найміцніше представництво союзників, елемент відлякування, щоб у нас постійно базувалися армії союзників, передусім, армії США. Маю надію, що на найближчому саміті НАТО нам вдасться досягти додаткових домовленостей у цьому питанні», – наголосив президент Польщі.

Дуда нагадав про те, що Польща суттєво збільшила видатки на модернізацію та розвиток польської армії. Крім закупівлі найсучаснішого обладнання, країна нарощує чисельність війська. Говорив Дуда і про наслідки війни, яка триває в Україні. Зокрема, через падіння однієї з ракет на території Польщі загинули двоє місцевих жителів.

Крім військової безпеки, він також говорив про енергетичну і політичну безпеку. Президент наголосив, що питання відносин Україна-НАТО надзвичайно важливе і для безпеки Польщі:

«Щодо Євросоюзу, то я радію рішенню, яке було ухвалене на Раді Європи про перехід України і Молдови до наступного етапу на шляху до членства в ЄС. Це надзвичайно важливий момент для України, для українського суспільства, для морального духу оборонців України, як і для майбутнього процесу відбудови України, в якому, маю надію, будемо активно брати участь з користю для польського бізнесу і для сусідський відносин з Україною».

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Він також назвав «надзвичайно важливим» питання майбутнього членства України в НАТО. За його оцінкою, воно б відсунуло східний фланг НАТО від Польщі, тим самим підвищуючи її безпеку.

«По-друге, ми отримаємо в НАТО ще одного потужного мілітарного партнера, який зараз, на жаль, має величезний військовий досвід. Сьогодні Україна точно має одну з найкращих армій світу і в бойовому сенсі найбільш досвідчену, яка використовує найновіші технології, зокрема, безпілотні засоби. Це теж має велике значення і для нашої безпеки», – наголосив Дуда.

Публічна частина Ради безпеку тривала півгодини, після цього учасники зібрання розмовляли за зачиненими дверима.

У президентському палаці у Варшаві 13 грудня президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу у премʼєр-міністра Дональда Туска та всіх його міністрів. На наступний день із Туском поспілкувався президент України Володимир Зеленський. За його словами, в ході розмови він «почув слова щирої підтримки», і висловив переконання, що з новим урядом Польщі Україна пришвидшить «розв’язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі».