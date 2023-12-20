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Опитування: до відставки Залужного негативно поставилися б 72% українців

«У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного», – кажуть соціологи
«У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного», – кажуть соціологи

Переважна більшість українців – 72% – негативно поставилися б до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними дослідження, лише 2% респондентів поставилися б до цього позитивно, ще 21% – мають нейтральне сприйняття, а 5% – не змогли сформулювати свою думку.

«Серед респондентів, які довіряють Володимиру Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити Валерія Залужного (і лише 3% поставилися би до цього позитивно). У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного», – кажуть соціологи.

Крім того, згідно з опитуванням, в те, що між Зеленським і Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців, при цьому з них лише 8% вважають, що ситуація «дуже серйозна», а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт – 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою, йдеться в дослідженні.

Днями КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким, абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють – 4%).

Президентові Володимир Зеленському наразі довіряють 62% українців, не довіряють – 18% (у грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%).

Водночас, згідно з тим дослідженням, більшість українців – 59% – водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу.

На пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заперечив існування конфлікту з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним і назвав стосунки з ним робочими.

На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти Залужного, президент України відповів: «Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті, чекаю дуже конкретних речей на полі бою – хочу бачити деталі».

Наприкінці листопада видання «Українська правда» з посиланням на джерела у владі стверджувало, що президент України Володимир Зеленський спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головнокомандувача Валерія Залужного, що заважає останньому командувати всією армією.

Натомість в Офісі президента України наявність конфлікту заперечують, а повідомлення про нього називають російською «інформаційно-психологічною спецоперацією».

12 грудня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наразі питання про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного не обговорюється.

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