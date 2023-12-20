«Це дуже потужний результат, враховуючи смугу контролю» – Гуменюк про відбиті атаки РФ на лівобережжі Дніпра

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ із лівобережжя Дніпра, Сили оборони відбивають російські штурми, заявила керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.



«29 штурмових дій, які вдалося відбити, – це дуже потужний результат, враховуючи те, що під нашим контролем наразі смуга в декілька кілометрів, а у ворога надвеликий потенціал на лівому березі. Проте ми бачимо і демонструємо суспільству велику кількість ворожої техніки, спаленої на цій ділянці. Це результат, зокрема, і потужної контрбатарейної підтримки», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, те, що противник підтягує на лівобережжя резерви у вигляді «рот Z», свідчить про те, що він надає перевагу «м’ясним штурмам».

«Не використовують висококваліфіковані підрозділи, а намагаються пробити нашу оборону таким способом. Часто фіксуємо штурмові дії підрозділів в абсолютно пішому порядку без підтримки техніки. Очевидно, техніку вони економлять», – додала Гуменюк.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що противник не відмовився від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра – «здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат».

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

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У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.