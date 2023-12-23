«Один із ключів до завершення війни»: Зеленський про збиття російських Су-34

Можливість українських військових збивати російські винищувачі є «одним із ключів до справедливого завершення війни», заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення», – каже український лідер.

Крім того, Зеленський подякував партнерам, які «уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року (2024 року – ред.)».

Раніше 22 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона офіційно про технічні втрати не повідомляла, але російські провоєнні телеграм-канали збиття літаків підтверджують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.