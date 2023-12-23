Понад 1000 військових, три літаки і майже 20 танків – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 352 390 своїх військових, за останню добу ‒ 1040, повідомляє вранці 23 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі також назвали втрати Москви у техніці:

танки ‒ 5854 (+17)

бойові броньовані машини ‒ 10871 (+28)

артилерійські системи – 8286 (+36)

РСЗВ – 932

засоби ППО ‒ 611

літаки – 327 (+3)

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)

крилаті ракети ‒ 1613

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10995 (+51)

спеціальна техніка ‒ 1223 (+6).

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Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.