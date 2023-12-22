Втрати російських військових в Україні в 2023 році виявилися в півтора раза вищими, ніж у 2022-му і сягнули з початку вторгнення 80 тисяч людей убитими. Такого висновку дійшли журналісти Російської служби Бі-Бі-Сі на основі поіменного списку загиблих із відкритих джерел.

Журналісти Бі-Бі-Сі та «Медіазони» разом із командою волонтерів відстежують повідомлення про загибель військових, оприлюднені регіональними адміністраціями, родичами, друзями та в публічних реєстрах. На кінець грудня їм вдалося встановити імена понад 40 тисяч росіян, які загинули за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінкою аналітиків (методологія наводиться в матеріалі), реальна кількість загиблих може бути щонайменше вдвічі більшою.

З урахуванням бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР», які не входять до підрахунку, число загиблих може перевищувати 100 тисяч. Ще 200 тисяч, імовірно, були тяжко поранені і не можуть повернутися в стрій.

Зі встановлених імен 15520 загинули 2022 року, а щонайменше 24100 – 2023-го. Найбільших втрат за весь час війни Росія зазнала минулої зими під час спроби наступу на Донбасі. Від середини грудня до березня темп приросту втрат удвічі перевищував середні показники 2022 року, пише Бі-Бі-Сі.

Змінився і демографічний склад втрат. 2022 року типовому росіянину, який загинув на фронті, був 21 рік, це був військовослужбовець-контрактник. Цього року типовий російський військовий, убитий в Україні, — це 34-річний увʼязнений, який вирушив на фронт із колонії, свідчить статистика.

Велика частка втрат припадає на переважно бідні російські регіони. За підрахунками авторів матеріалу, для жителів Туви та Бурятії ймовірність бути вбитим на війні в Україні цього року була у 30-40 разів вищою, ніж для москвичів. Проте більшість російських військовослужбовців, які загинули в Україні, – це словʼяни, переважно росіяни, йдеться у дослідженні. Навесні 2022 року частка словʼянських імен у списках загиблих становила 75%, а навесні 2023 року вона зросла до 85%.

Дві третини всіх встановлених загиблих – це ті, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією – мобілізовані, увʼязнені, добровольці та найманці, випливає з матеріалу. У багатьох випадках процес підготовки таких військових триває лише кілька днів. Навіть у Радянському Союзі солдатів-строковиків перед надсиланням до Афганістану тренували 4–6 місяців, зазначає Бі-Бі-Сі.

Москва та Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника. Сторони воєнних конфліктів схильні перебільшувати свої успіхи та применшувати невдачі, дослідження Бі-Бі-Сі та «Медіазони» – одна з найважливіших незалежних оцінок загиблих.

Західні ЗМІ неодноразово писали, що Україна приховує втрати своїх військових навіть від союзників. Одну з останніх оцінок західних розвідок у серпні давала газета The New York Times. Видання стверджує, що на війні загинули до 120 тисяч російських та 70 тисяч українських військових. Загальну кількість втрат разом із тяжкопораненими джерела видання оцінили у 500 тисяч.