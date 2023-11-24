Росія: в Бурятії військовий купив довідку про смерть, щоб не йти на війну

Мобілізований із російського регіону Бурятії Зорігто Арабжаєв купив фальшиву довідку про свою смерть, щоб не повертатися на війну проти України, його викрили, і російський суд засудив військового до п’яти років колонії за дезертирство, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.
Арабжаєва мобілізували у листопаді 2022 року. Навесні він поїхав у відпустку, але в частину після неї не повернувся. Коли військові прийшли додому до Арабжаєва, його син показав довідку про смерть батька. Пізніше з’ясувалося, що документ є фальшивим. Співробітники військової поліції затримали Арабжаєва 4 травня.
У суді він пояснив, що не хотів повертатися на фронт через емоційний стан дружини, яка нібито погрожувала суїцидом. У вересні 2022 року в ДТП загинув старший син Арабжаєвих, а за два місяці мобілізували Зорігто.
Суд зазначив, що у сім’ї була негативна психологічна атмосфера, що вплинуло на дії підсудного. При цьому дружина Арабжаєва не зверталася за медичною допомогою. Військовослужбовця визнали винним у дезертирстві й засудили до п’яти років позбавлення волі у колонії загального режиму.
- За підрахунками російського видання «Медіазона», за рік мобілізації до російських судів надійшло більше ніж три тисячі справ про самовільне залишення частини з обтяжливою ознакою «здійснено в період мобілізації». Більше від половини вироків у таких справах – умовні. Це робиться для того, щоб засуджених можна було відправити на фронт, пише видання.
- Найсуворіший вирок мобілізованому в Росії, за спостереженнями Сибір.Реалії, оголосили в Сахалінській області: там у липні 2023 року Дмитра Наришкіна засудили до 12 років колонії загального режиму як повторно засудженого за самовільне залишення частини – мобілізованому замінили умовний термін на реальний.
- У вересні 2022 року, з початком мобілізації для війни проти України, російська влада посилила кримінальну відповідальність за невиконання наказу, побиття командира, залишення частини, дезертирство, порушення правил служби і втрату військового майна. Більшість статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-15 років.