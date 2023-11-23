Верховний суд РФ підтвердив право росіян на альтернативну службу

Верховний Суд Росії підтвердив право на альтернативну цивільну службу мобілізованого жителя Ленінградської області, який відмовився воювати за релігійними переконаннями. Про це повідомляє правозахисна організація «Школа призовника».

Як ідеться в повідомленні організації, Верховний суд визнав можливою альтернативну цивільну службу під час мобілізації, вказавши на невідповідність закону про мобілізацію російській конституції.

Рішення ухвалене за касаційною скаргою військкомату у справі жителя міста Гатчина Павла Мушуманського. За релігійними переконаннями він раніше замість строкової військової служби проходив альтернативну цивільну. Але восени 2022 року його призвали до армії за так званою частковою мобілізацією. Мушуманського відправили до військової частини, проте він оскаржив призов у суді – і виграв.

Конституція передбачає, що люди, які не можуть проходити військову службу за переконаннями, можуть замість неї пройти альтернативну цивільну службу. Але в законі про мобілізацію можливість пройти альтернативну службу не зафіксована. Посилаючись на це, військкомат призвав Мушуманського, вимагаючи скласти присягу, але він відмовлявся брати до рук зброю.

16 листопада 2022 року в першій інстанції – у Гатчинському міському суді – призов Павла Мушуманського на військову службу був визнаний незаконним. Це рішення на користь мобілізованого оскаржив в обласному суді військовий комісар Гатчини та Гатчинського району. У березні Ленінградський обласний суд відхилив скаргу військової влади. Тільки після цього Мушуманського відпустили з частини, але військові далі оскаржували рішення суду.

Справа дійшла до Верховного суду, який ухвалив рішення на користь мобілізованого. «Усі судові інстанції погодилися з нашою позицією про те, що відсутність закону, який передбачає порядок реалізації конституційного права, не може позбавляти громадян цього права», – прокоментував адвокат Олександр Передрук рішення Верховного суду. Згідно з ним, при призові громадян за мобілізацією необхідно враховувати конституційне право на альтернативну цивільну службу.