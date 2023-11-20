РФ: 23-річний москвич вчинив суїцид через виклик до військкомату

23-річний житель Москви вчинив суїцид у стрілецькому клубі на Марксистській вулиці неподалік центру міста, повідомляють видання «База» і телеканал 360. За даними «Бази», приводом для самогубства став повістка до військкомату.

За твердженням видання, перед смертю цей чоловік написав своїм друзям про отримання повістки і своє небажання йти до армії. До військкомату він, як стверджується, мав прибути з речами вранці 21 листопада.

Канал 360 стверджує, що друзі загиблого попереджали стрілецький клуб, де сталося самогубство, що чоловік планує вкоротити собі віку. Співробітники подумали, що їх розігрують.

У Росії з жовтня до 31 грудня відбувається осінній військовий призов. Армія планує призвати 130 тисяч людей.

З початком мобілізації на війну проти України російська влада посилила відповідальність, зокрема, за ухилення від служби в армії, невиконання наказу військовослужбовцями, залишення частини, дезертирство, втрату військового майна. Більшість статей передбачають тривале позбавлення волі.