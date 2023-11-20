У розвідці Британії прокоментували протести родичів російських військових із вимогою повернути їх додому

Розвідка Великої Британії прокоментувала протести родичів російських військових із вимогою повернути їх з фронту в Україні.

«Очевидно, необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як неприйнятну як самі військові, так і їхні родичі», – зауважили в розвідці 20 листопада.

Там звернули увагу на те, що 7 листопада 2023 року дружини російських військових провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Від лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являються приклади онлайн-звернень російських дружин і матерів, які протестують проти умов служби своїх близьких. Однак драконівське законодавство Росії поки не дало змоги родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років», – кажуть у розвідці.

7 листопада близько 20 жінок вийшли на мітинг у центрі Москви. Вони приєдналися до узгодженої з владою акції партії КПРФ, але розгорнули свої плакати з написами «Мобілізованим пора додому» і «Ні безстроковій мобілізації». За кілька хвилин учасниць оточили поліцейські, проте до затримань справа не дійшла.

Після цієї акції родички мобілізованих з інших міст об’єдналися у групи, щоби вийти на мітинги по всій країні 19 листопада, але скрізь отримали відмову влади.

8 листопада президент Росії Володимир Путін на зустрічі з російськими блогерами і співробітниками ЗМІ, які пишуть про війну РФ проти України, заявив, що добровольці й контрактники, які беруть участь у бойових діях на території України, не повернуться додому до їх завершення – незалежно від того, на якій термін вони укладали договори з Міноборони Росії або коли були мобілізовані.

Родини росіян, які воюють в Україні, вимагають обмежити одним роком граничний термін перебування мобілізованих на війні, комісувати всіх поранених, а також розширити список хвороб, через які не можна призивати до армії.