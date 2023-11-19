РФ: у Новосибірську та інших містах не дозволили мітинги дружин мобілізованих

У російському місті Новосибірську 19 листопада відбулася зустріч місцевих чиновників із дружинами мобілізованих, які вимагають повернути своїх чоловіків із війни в Україні.

Родини мобілізованих мали намір провести 19 листопада мітинги в різних містах Росії, але скрізь отримали відмову влади. Зокрема, мерія Новосибірська відмовилася узгодити мітинг через те, що його мета нібито «порушує принцип законності». Пізніше влада дозволила провести захід у форматі зборів у закритому приміщенні.

Як повідомляє видання «Курьер. Среда», всього на зустріч зібралося близько 30 людей, причому поліцейських та чиновників у залі будинку культури було більше, ніж родичів мобілізованих.

«Вхід суворо через рамки із металошукачами. Усіх мобілізованих та їхніх родичів доглядають усередині приміщення, дивляться, що в сумках, дивляться, що написано на плакатах. Більшість родичів не хоче розмовляти зі ЗМІ, всі в зашуганому (тобто наляканому – ред.) стані, поліція перевіряє, що на плакаті у кожного», — пише видання.

Поліція не пропустила на захід журналістів. Усередину потрапили лише знімальні групи ОТС та «Вести», тобто з телеканалів, підконтрольних регіональній владі. Кореспондентам більш як десятка інших видань, зокрема «Коммерсанта», РЕН-ТВ, НГС та «Курьер. Среда», відмовили в акредитації.

Родини росіян, які воюють в Україні, вимагають обмежити одним роком граничний термін перебування мобілізованих на війні, комісувати всіх поранених, а також розширити список хвороб, через які не можна призивати до армії.

За словами учасниць зборів у новосибірському Будинку культури, вони не вірять, що ця зустріч принесе якийсь результат і влада дослухається до їхніх вимог.