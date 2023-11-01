Батальйон мобілізованих РФ розбитий на Запорізькому напрямку. Повідомляють про десятки загиблих і поранених

Проєкту Радіо Свобода Idel.Реалії вдалося підтвердити інформацію про обстріл батальйону мобілізованих російських військовослужбовців із Чувашії на Запорізькому напрямку.

Раніше декілька Telegram-каналів і ЗМІ повідомили, що «29 жовтня при підготовці до переїзду 1-ий батальйон 1251-го мотострілецького полку потрапив під обстріл ракетами HIMARS». Уточнювалося, що полк був сформований із мобілізованих жителів російського регіону Чувашії, командував полком також уродженець республіки Владислав Матузас.

Idel.Реалії зв’язалися з кількома військовослужбовцями, уродженцями згаданої російської республіки, яких мобілізували на війну проти України восени минулого року.

Ці військові підтвердили інформацію про обстріл, показавши відео з місця подій. На одному з досі не опублікованих відео (воно є в розпорядженні редакції) чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами й іменами загиблих військових, також видно частини тіл, висунуті з них. На запитання кореспондента Idel.Реалії про те, що саме зображено на відео, російський військовий відповів: «Страшні кадри, не публікуйте їх».

«Батальйон із мобілізованими на Запорізькому напрямку потрапив під обстріл у неділю, 29 жовтня», – прокоментував мобілізований із Чувашії, з яким вдалося зв’язатися редакції.

Ще один військовослужбовець, який підтвердив інформацію про обстріл, також є уродженцем Чувашії, але служить на іншому напрямку. Новини про обстріл, за його словами, він зміг отримати від бойових товаришів, із якими тримає зв’язок через соцмережі. Редакції відомі імена всіх співрозмовників.

Також 1 листопада у соціальних мережах з’явилася інформація про загибель 29 жовтня командира «добровольчого» чуваського батальйону «Атал» Владислава Матузаса.

Наразі немає єдиних даних про загиблих і поранених. Як пишуть Idel.Реалії, у волонтерських чатах йдеться про 120 убитих і поранених. Водночас редакції вдалося зв’язатися з близькими пораненого у Запорізькій області мобілізованого, через яких він зміг передати, що, за його даними, в обстрілі загинули 47 військовослужбовців із Чувашії. Російські офіційні особи даних про загиблих не наводять і попереджають про відповідальність за поширення «фейків».

Відомо, що батальйон «Атал» входив до 1251-го мотострілецького полку і перебував у районі Ільченкового – на південь від Новопрокопівки на токмацькому напрямку Запорізької області. Його сформували із мобілізованих із російського регіону Чувашії. Раніше сім’ї військовослужбовців батальйону скаржилися, що їм не платять гроші, обіцяні за службу.

За підрахунками Idel.Реалії, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 265 уродженців і жителів Чувашії. У цьому списку подані лише ті, чию смерть так чи інакше визнала російська сторона, родичі загиблих чи навчальні та інші громадські заклади. Реальні цифри можуть бути вищими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 20 жовтня підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».