Бі-Бі-Сі: втрати 155-ої бригади РФ в Україні в 4 рази більші, ніж у Чечні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту втратила вбитими не менше ніж 234 бійці, а загальні втрати бригади з урахуванням тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти можуть перевищувати 1450 осіб, тобто до половини її штатної чисельності, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Імена 234 загиблих військовослужбовців журналістам вдалося встановити спільно з російським виданням «Медіазона» за відкритими джерелами. Зазначається, що це вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни у Чечні. Серед загиблих, як стверджується, не менше ніж 18 офіцерів, у тому числі начальник бронетанкової служби підполковник Сергій Москвичов, чотири майори і п’ятеро капітанів.

Вивчивши розташування могил на цвинтарях у Примор’ї і сусідніх регіонах, журналісти припустили, що реальні втрати бригади вбитими можуть становити близько 470 осіб. Приблизна кількість тяжко поранених може становити 940 осіб, оскільки на кожного вбитого бійця в ході нинішньої війни припадає по 1,7–2 тяжко поранених. У соціальних мережах родичі заявили про 42 бійців бригади, які зникли безвісти.

Зазначається, що під час вторгнення в Україну морпіхи виконували завдання, які зазвичай покладаються на загальновійськові з’єднання: наприклад, піший штурм позицій противника. Найбільших втрат вони зазнали у Київській області у перші тижні повномасштабної війни (українська влада звинувачувала бійців із цієї бригади у скоєнні воєнних злочинів у Бучі), а також під час спроб штурму Вугледара на Донеччині восени 2022 року.

Третину втрат 155-ої бригади склали мобілізовані. Непрямо втрати бригади підтверджує той факт, що її почали поповнювати за рахунок колишніх ув’язнених, які підписали контракти з Міноборони Росії – з них створюються так звані штурмові загони «Шторм Z». Російській владі, незважаючи на високі втрати, вдається поповнити бригаду, уникаючи її розформування. Вона продовжує бої у районі Вугледару. Востаннє новину про смерть морпіха 155-ої бригади публікували 1 грудня. Тоді стало відомо про загибель 46-річного Дениса Іванова.

У листопаді 2022 року бійці 155-ої бригади морської піхоти поскаржилися губернатору Примор’я Олегу Кожем’яку на значні втрати, які підрозділ зазнає у боях на півдні Донецької області. Автори звернення розповіли, що через непродумані рішення командування втратили 300 осіб за чотири дні наступу.

Наприкінці березня 2022 року президент РФ Володимир Путін присвоїв 155-ій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту звання «гвардійської». На той час українська сторона повідомляла про значні втрати, які бригада зазнала першого місяця війни і була «фактично знищена». Міноборони РФ втрати не підтвердило, проте вже навесні бригаду почали частково комплектувати за рахунок добровольців, а у вересні – за рахунок мобілізованих.