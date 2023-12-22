Зеленський зустрівся з Сікорським, який повернувся на посаду міністра закордонних справ Польщі

Президент України Володимир Зеленський 22 грудня в Києві прийняв міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Президент подякував за вагому підтримку України з боку Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій.

«Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюся, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди», – наголосив Зеленський.

Президент України та глава МЗС Польщі обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України. Зеленський та Сікорський також говорили про створення спільних виробництв, можливість закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Радослав Сікорський – польський політик із партії «Громадянська платформа», який повернувся на посаду міністра закордонних справ після перемоги очолюваної цією партією коаліції на парламентських виборах. Він уже керував зовнішньополітичним відомством Польщі в попередньому уряді Дональда Туска в 2007–2014 роках.