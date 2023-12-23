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Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній

Президент України Володимир Зеленський погодив ще два рішення Ради національної безпеки України
Президент України Володимир Зеленський погодив ще два рішення Ради національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський погодив ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій, йдеться у тексті відповідних указів на сайті глави держави.

Відомо, що всього під санкції потрапили 51 особа та 134 компанії.

Відповідно до указу №850/2023, санкції запроваджені проти 8 фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України, а також Російської Федерації. Під обмеження потрапили і 15 компаній, серед яких частина розташована в окупованому Криму.

До списку обмежень, згідно із законом №851/2023, потрапили 119 компанія, а також 43 фізичні особи, серед яких росіяни, українці та громадяни Латвії.

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також забороняють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від 5 до 10 років.

Раніше, 18 грудня, Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.

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