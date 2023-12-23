Зеленський запровадив санкції проти 51 особи та 134 компаній

Президент України Володимир Зеленський погодив ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій, йдеться у тексті відповідних указів на сайті глави держави.

Відомо, що всього під санкції потрапили 51 особа та 134 компанії.

Відповідно до указу №850/2023, санкції запроваджені проти 8 фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України, а також Російської Федерації. Під обмеження потрапили і 15 компаній, серед яких частина розташована в окупованому Криму.

До списку обмежень, згідно із законом №851/2023, потрапили 119 компанія, а також 43 фізичні особи, серед яких росіяни, українці та громадяни Латвії.

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також забороняють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від 5 до 10 років.

Раніше, 18 грудня, Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.