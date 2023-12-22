Швейцарія доєдналась до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія доєдналась до санкцій проти РФ, які містяться у 12-му пакеті, який нещодавно ухвалив Європейський Союз, йдеться в повідомленні швейцарської Федеральної ради.

Зазначається, що Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Швейцарії наклав санкції в межах своєї юрисдикції на ще 61 фізичну та 86 юридичних осіб.

Серед осіб, які потрапили до санкційного списку, є військовослужбовці білоруських Збройних сил, керівники компаній, які підтримують військовий і промисловий потенціал Росії, а також члени Центральної виборчої комісії РФ. Під нові санкції Швейцарії потрапили переважно російські компанії, які працюють в оборонному секторі.

Водночас у Федеральній раді зазначили, що «наразі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів із Росії до Швейцарії немає».

Раніше, 18 грудня, Рада Європейського союзу схвалила 12 пакет обмежувальних заходів проти Росії 18 грудня.

Як передбачалося раніше, до нового санкційного пакету увійшла заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії. Це стосується сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з Росії чи тієї, що прямувала транзитом.

Судячи з паперів, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода, змін зазнали переліки підсканційних осіб.

У чорних списках опинилися ще близько 140 людей і компаній – тривале обговорення пакету їх не скоротило, а розширило, бо спочатку було на 20 пунктів менше.

Серед нових підсанкційних осіб – син Дмитра Медведєва Ілля, а також родичка Володимира Путіна Анна Цивільова – дружина губернатора Кемеровської області. З юридичних осіб – телеканал Російської православної церкви «Спас» та Царгород». Додалися також компанії, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом.

Ухвалення проєкту привітала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.