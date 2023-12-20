Генпрокуратура Німеччини подала позов щодо конфіскації активів РФ на понад 720 млн євро

Генпрокуратура Німеччини подала до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні позов про конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 720 мільйонів євро.

«Конфіскація активів на суму понад 720 мільйонів євро вимагається через порушення Закону про зовнішню торгівлю», – пояснили в німецькому відомстві.

Як написало німецьке видання Der Spiegel, йдеться про майно дочірньої компанії Московської фондової біржі, яке вона зберігає у відділенні найбільшого американського банку JP Morgan.

Зокрема, приводом для подання позову стала спроба перевести 720 млн євро із рахунків JP Morgan на рахунки підрозділу Московської біржі – Національного клірингового центру – до Commerzbank. Це сталося у червні 2022 року – у день, коли Євросоюз запровадив санкції проти Національного розрахункового депозитарію, що входить до групи Московської біржі. І JP Morgan і Commerzbank відмовилися здійснити переведення.

Якщо позов Генпрокуратури Німеччини буде задоволено, кошти скерують до федерального бюджету.

Це перший такий випадок у Німеччині: раніше активи компаній та осіб, які потрапили під санкції, лише заморожувалися.

У червні Євросоюз заявив, що поки відсутня можливість законної конфіскації заморожених російських активів. Натомість він зосередився на тимчасовому їх використанні. Водночас, як повідомляла агенція Bloomberg, Німеччина висловлювала готовність використати заморожені російські активи для виплат репарацій Україні, але при такому ж рішенні з боку союзників.