Бербок запевняє, що бюджетна криза в Німеччині не вплине на підтримку України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок залишила відкритим питання, чи буде досягнуто згоди щодо ключових пунктів бюджету на 2024 рік до засідання коаліційного уряду в середу, але підкреслила, що криза не вплине на підтримку України.



«У той час, коли кризи звалюються одна на одну, ми, як сильні демократії, повинні показати, що ми маємо максимальну здатність діяти навіть під час кризи.. Німеччина залишиться надійним міжнародним партнером, тому що безпека в світі, особливо щодо України, також сприяє нашій власній безпеці», – сказала Бербок, яку цитує агенція DPA.



За її словами, «важкі фінансові часи» не зменшать підтримку України, навпаки.

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Бербок нагадала, що Німеччина збільшила підтримку України з 4 млрд євро до 8 млрд євро на наступний рік «якраз напередодні того, що, ймовірно, буде ще однією жорстокою зимою для українців».



Вона додала, що Берлін надаватиме «цю підтримку до тих пір, поки вона буде потрібна Україні».



Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр фінансів Крістіан Лінднер і віцеканцлер Роберт Хабек працюють над пошуком виходу з бюджетної кризи, яка виникла минулого місяця, коли їхні плани щодо видатків були зірвані рішенням Верховного суду Німеччини.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.