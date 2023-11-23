У Німеччині проводять рейди в будинках прихильників «Хамасу»

Влада Німеччини 23 листопада повідомила, що в чотирьох регіонах проводяться рейди в будинках членів і прихильників екстремістського угруповання «Хамас», яке США і ЄС визнали терористичною організацією, й іншої палестинської організації – «Самідун», забороненої в країні.

«Ми проводимо дії проти радикальних ісламістів», – заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

За даними агенції dpa, понад 300 поліцейських взяли участь у рейдах в Берліні. По всій Німеччині провели обшуки в 15 об’єктах нерухомості, 11 із них – у Берліні, повідомила речниця міської адміністрації.

2 листопада уряд Німеччини заборонив «Самідун» і запровадив додаткові заходи для припинення підтримки палестинського ісламістського бойового угруповання «Хамас», яке вже занесене до списку терористичних організацій в Європейському союзі.

«Заборонивши «Хамас» і «Самідун» у Німеччині, ми надіслали чіткий сигнал про те, що ми не терпітимемо жодних вибачень або підтримки варварського терору «Хамасу» проти Ізраїлю», – сказала тоді Фезер.