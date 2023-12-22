«Буде наша відповідь кожному російському вбивці» – Зеленський про збиття трьох Су-34

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 грудня привітав українських військових зі збиттям одразу трьох російських військових літаків на півдні.

«Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські «сушки». На південному напрямку – на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил і безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці – жоден із них не залишиться безкарним», – сказав глава держави.

Раніше 22 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона офіційно про технічні втрати не повідомляла, але російські провоєнні телеграм-канали збиття літаків підтверджують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.