ЗСУ збили три СУ-34 водночас: як ліквідували російські винищувачі? Деталі операції

Потрійний удар: Росія втратила три СУ-34. Подробиці

ЗСУ збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Російські військові пабліки підтверджують збиття, утім офіційних коментарів Росії немає.

Де, як і чим збили винищувачі? Як це може вплинути на ситуацію на фронті? Скільки в Росії літаків?

Російська армія потроху просувається на Сході. Які загрози?

Російські війська просунулися в районі Авдіївки та Бахмута на Донеччині, пише американський інститут вивчення війни. А на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак армії РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ. Що відбувається на фронті?

Геноцид в Україні, війна по всьому світу

Тим часом видання Financial Times опублікувало статтю із назвою «Що, якщо Росія переможе?». Автори матеріалу змальовують п'ять жахливих наслідків для світу і для України у випадку її програшу. Наскільки реалістичні сценарії поразки? Як від них убезпечитися?

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