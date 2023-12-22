Німеччина передала Україні нову партію зброї

У п’ятницю, 22 грудня, Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard, йдеться в повідомленні пресслужби уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до нового пакету допомоги:

10 БПЛА Vector;

боєприпаси для Leopard 2A6;

2 тягачів HX81;

5 напівпричепів HX81;

8 вантажівок Zetros;

2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 машини прикордонної охорони;

8 транспортних засобів;

2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів;

2500 снарядів 155 мм;

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

У відомстві кажуть, що поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

«Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання», – уточнили в пресслужбі.

Раніше стало відомо, що Німеччина надасть додаткові 88,5 мільйонів євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи.

15 грудня Федеральне міністерство внутрішніх справ та МЗС Німеччини надали комплексну гуманітарну допомогу Україні на €6,1 мільйона, що є «найбільшою логістичною операцією в історії Федерального агентства технічної допомоги (THW)».