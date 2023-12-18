Німеччина розгорне військову бригаду в Литві до 2027 року

Міністри оборони Німеччини та Литви підписали дорожню мапу щодо розгортання німецького військового підрозділу найближчими роками – про це обидва відомства країн-союзниць по НАТО повідомили 18 грудня.

Як заявили в литовському Міноборони, перший етап розгортання німецької бригади в Литві вже розпочато.

«Основна передислокація відбудеться між 2025 і 2026 роками, бригада досягне повної оперативної спроможності у 2027 році. Ми зобов’язуємося забезпечити всю узгоджену військову та цивільну інфраструктуру», – заявило відомство.

Міністерство назвало угоду «історичною» і такою, що надсилає чіткий сигнал «тим, хто загрожує безпеці Європи».

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У Міністерстві оборони Німеччини уточнили, що німецький контингент буде розміщений у країні, яка межує з російським анклавом Калінінградом та Білоруссю, з 2025 року.

«Йдеться про стримування Росії та захист території альянсу НАТО: постійно розміщуючи бригаду Бундесверу в Литві, Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по альянсу НАТО», – заявляє відомство.

Німецьке Міноборони вважає розгортання бригади в Литві провідним проєктом «переломного моменту в безпековій безпеці, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України».

У листопаді голова Об’єднаного командування з тилового забезпечення та логістики НАТО Александер Cольфранк запропонував створити «військовий Шенген», який дозволить військам Альянсу вільно переміщатися всередині території блоку.