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ISW: російські військові застосовують хімічну зброю проти ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту під час запеклих боїв біля Бахмуту Донецької області, ілюстративне фото
Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту під час запеклих боїв біля Бахмуту Донецької області, ілюстративне фото

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія», йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на російських військових.

Аналітики кажуть, що російські військові детально описали «радикальну зміну тактики», яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках на лівому березі Дніпра неподалік Херсона.

Зазначається, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб витіснити їх.

«810-та бригада морської піхоти додатково опублікувала кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно, в Кринках», – йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Як пише ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень [RCA]).

Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року, наголосили американські аналітики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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