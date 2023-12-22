Одразу три: як ЗСУ знищили російські Су-34

Командувач Повітряних cил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук підтвердив, що на Південному напрямку було збито трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

При цьому командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації. Водночас російські військові телеграм-канали повідомляють, що збиття сталося під Кринками в Херсонській області.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що Росія має десятки таких літаків і продовжує їх виготовляти, «це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ, саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами».

Раніше, 22 грудня, Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона про технічні втрати не повідомляє.

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На Донецькому напрямку Росія продовжує свої спроби штурмувати Авдіївку, Сили оборони відбили 22 атаки агресора на схід від Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак у районах Первомайського, повідомляє український Генштаб.

Військовий оглядач і полковник ЗСУ у запасі Костянтин Машовець у своєму огляді фронту на «Фейсбук» відзначив нестачу ресурсів у Росії на цій ділянці.

За його даними, командування противника ввело в бій в Авдіївській промзоні підрозділи диверсійно-штурмової бригади «Ветерани» зі складу «Добровольчого штурмового корпусу». Крім того, запланувало переміщення 57-ї окремої мотострілецької бригади з Бахмутського напрямку на Авдіївський.

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Напередодні низка російських ЗМІ опублікувала інформацію про вихід ЗСУ зі Степового, проте DeepState спростував цю інформацію.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що зупинка західної допомоги може призвести до того, що Україна не зможе протистояти Росії. І наголосили – надання допомоги є єдиною можливістю завадити президенту Росії Володимиру Путіну досягти своєї мети в Україні.

Головні питання випуску:

Як Силам оборони вдалося знищити у повітрі три літаки РФ за день?

Як ЗСУ утримати Степове під Авдіївкою і чим небезпечна його втрата?

І взагалі – як протриматися до нових постачань західного озброєння?

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Південь