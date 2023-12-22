ISW: потрібна допомога Заходу, щоб максималістські цілі Путіна в Україні залишалися недосяжними

Невдача російських операцій в Україні щодо досягнення максималістських цілей президента Росії Володимира Путіна наразі не є сталою умовою, і лише постійна підтримка Заходом України може гарантувати, що максималістські цілі Путіна залишаться недосяжними, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму новому звіті вони наголошують, що припинення західної допомоги Україні, ймовірно, призведе до втрати здатності України стримувати російську армію.

«Нинішня позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки поточний нестабільний баланс може легко схилитися в будь-який бік рішеннями, ухваленими на Заході», – йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що постійна безпекова допомога Заходу, яка дає змогу українським силам відбивати поточні й майбутні російські наступальні дії і звільняти більше української території, «є єдиним курсом дій на даний момент, що може зробити постійною неспроможність Росії досягти максималістичних цілей Путіна в Україні».

«Нещодавно Путін знову підкреслив, що його максималістські цілі в Україні залишаються незмінними, а він і вищі чиновники Кремля дедалі частіше висловлювали експансіоністську риторику, вказуючи на те, що ці цілі не виключають подальших російських територіальних захоплень в Україні. Звичайно, перемога Росії на умовах Путіна не обов’язково означає повномасштабну анексію України Росією і повне знищення української держави, але вона, безумовно, потягне за собою принаймні знищення нинішньої Української держави і її перетворення на утворення з цілковитим домінуванням Росії, для якого, швидше за все, знадобиться повномасштабна російська військова окупація України», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли, що Росія не має наміру вести «серйозні переговори» з Україною, і що «переговори на російських умовах рівнозначні повній капітуляції України і Заходу».

На пресконференції 14 грудня Путін заявив, що мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей. «Вони не змінюються. Це демілітаризація і денацифікація України і її нейтральний статус», – повторив він свої попередні заяви.

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Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована президентом Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів.

13 грудня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Байдена працювали над угодою щодо допомоги Україні під час війни, шукаючи компромісу з вимогами республіканців у Сенаті в питанні про посилення політики на кордоні США і Мексики.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.