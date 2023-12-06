Росіяни хочуть запитати Путіна, коли закінчиться війна – «Левада-центр»

Серед усіх запитань, які росіяни хочуть поставити президентові РФ Володимиру Путіну на запланованій на 14 грудня прямій лінії, лідирують запитання про війну, яку Москва веде проти України. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою «Левада-центр».

21% опитаних прагнуть запитати російського лідера про те, «коли буде мир», «коли закінчиться СВО (російський офіційний замінник слова «війна» – «спеціальна військова операція»)», «коли переможемо», «що роблять, щоб закінчити цю операцію» та «коли закінчиться мобілізація».

Цей набір запитань набагато випередив інші. По 8% набрали запитання, які стосуються пенсій («збільшення пенсії», «маленька пенсія», «пенсіонерам погано живеться» тощо) і соціальних програм («недоступність житла», «погана, дорога медицина», «освіта» тощо).

Також у Путіна хочуть запитати про зарплати і рівень життя (7%), про те, коли він піде з посади президента (6%), зростання цін та інфляцію (6%) тощо.

«Левада-центр» опитав 1625 осіб у 137 населених пунктах 50 субʼєктів РФ із 23 до 29 листопада методом особистого інтервʼю.