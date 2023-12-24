Втрати військ РФ у війні проти України перевищили 353 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила 800 своїх військових, а загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну – близько 353 190, свідчать дані українського Генштабу, наведені станом на ранок 24 грудня.

Серед інших втрат РФ у Генштабі звернули увагу на такі:

танків – 5858 (+4 одиниці за минулу добу);

бойових броньованих машин – 10888 (+17)

артилерійських систем – 8314 (+28)

РСЗВ – 932

засобів ППО – 611

літаків – 327

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20)

крилатих ракет – 1614 (+1)

кораблів/катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27)

спеціальної техніки – 1229 (+6)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Британії повідомила, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день.