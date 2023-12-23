За добу відбулось 57 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Російські військові намагалися «вибити Сили оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте українські захисники дали їм гідну відсіч», йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 грудня.

Військові кажуть, що протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине Донецької області», – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Водночас, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, «здійснили 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників». Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, уточнили в Генштабі.

«На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки в районі Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області», – йдеться у зведенні.

За даними українських військових, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять зенітно-ракетних засобах сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ уразили пʼять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.