Сили РФ атакували Станіслав із безпілотника, є загиблий – влада

Російські військові завдали удари по Станіславу на Херсонщині, розповів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника. Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель», – повідомив начальник ОВА.

Раніше, 22 грудня, російські військові вдарили безпілотником по Новобериславу на Херсонщині.

«Постраждав 68-річний чоловік. В нього – вибухова травма, поранення ніг та черева», – повідомили в Херсонській ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.