Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Сили РФ атакували Станіслав із безпілотника, є загиблий – влада

Наслідки обстрілів Станіслава російськими військовими, травень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Станіслава російськими військовими, травень 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові завдали удари по Станіславу на Херсонщині, розповів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника. Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель», – повідомив начальник ОВА.

Раніше, 22 грудня, російські військові вдарили безпілотником по Новобериславу на Херсонщині.

«У кого більше дронів – той переможе»: військові ЗСУ про російсько-українську війну
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«У кого більше дронів – той переможе»: військові ЗСУ про російсько-українську війну

FPV-дрони стали невід'ємною частиною війни. Так пояснюють військові 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

«Постраждав 68-річний чоловік. В нього – вибухова травма, поранення ніг та черева», – повідомили в Херсонській ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG