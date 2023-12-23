Війська РФ намагались атакувати Кропивницький балістичними ракетами з Криму – Ігнат

Російські війська намагалися атакувати Кропивницький балістичними ракетами з окупованого Криму, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Балістику з території Криму було запущено в напрямку Кропивницького. Без наслідків. Не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше у соцмережах писали, що було чутно чотири вибухи у Кропивницькому. У місцевих телеграм-каналах зазначали, що, ймовірно, атакували ракетами ЗРК С-400. Юрій Ігнат не уточнив тип ракет, якими війська РФ намагалися атакували Кропивницький.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що цілі над містом знищили. Кількість він не уточнив. За його даними, уламками пошкодили дахи будинків, паркани, авто.

Вранці у Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу у зв’язку з ракетною небезпекою.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.