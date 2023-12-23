Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Кропивницькому повідомляли про вибухи. Влада каже, що цілі над містом сили ППО знищили

Є пошкодження через падіння уламків. Інформації про постраждалих немає.
Є пошкодження через падіння уламків. Інформації про постраждалих немає.

У соцмережах писали про звуки вибухів у Кропивницькому, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що цілі над містом знищили.

«Сьогодні Кіровоградщина – під масованим ракетним ударом.
Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені. Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто», – написав він у телеграмі.

Інформації про постраждалих немає.

Вранці у Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу у зв’язку з ракетною небезпекою.

Читайте також: Росія за час вторгнення випустила по Україні 7400 ракет, 3700 безпілотників – Ігнат

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG