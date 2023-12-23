У Кропивницькому повідомляли про вибухи. Влада каже, що цілі над містом сили ППО знищили

У соцмережах писали про звуки вибухів у Кропивницькому, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що цілі над містом знищили.



«Сьогодні Кіровоградщина – під масованим ракетним ударом.

Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені. Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто», – написав він у телеграмі.



Інформації про постраждалих немає.

Вранці у Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу у зв’язку з ракетною небезпекою.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.