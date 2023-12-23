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Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині – ОВА

Раніше сьогодні на Дніпропетровщині збили два російських ударних БПЛА. Фото ілюстративне
Раніше сьогодні на Дніпропетровщині збили два російських ударних БПЛА. Фото ілюстративне

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпровським районом, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наші воїни з ПвК «Схід» знищили ракету над Дніпровським районом», – написав він у телеграмі.

Місцева влада додає, що вибух, який чули дніпряни, – це успішна робота сил ППО.

Раніше сьогодні на Дніпропетровщині збили два російських ударних БПЛА, якими Росія атакувала Україну.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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