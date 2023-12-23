Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині – ОВА

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Дніпровським районом, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наші воїни з ПвК «Схід» знищили ракету над Дніпровським районом», – написав він у телеграмі.

Місцева влада додає, що вибух, який чули дніпряни, – це успішна робота сил ППО.

Раніше сьогодні на Дніпропетровщині збили два російських ударних БПЛА, якими Росія атакувала Україну.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.