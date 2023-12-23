Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Українські військові збили два БПЛА у Криворізькому районі – влада

Раніше у соцмережах писали, що у Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів.
Раніше у соцмережах писали, що у Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів.

Українські військові у Криворізькому районі збили два безпілотники, якими Росія атакувала Україну, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Дякую за влучну роботу оборонцям неба. Вони приземлили два ворожі безпілотники у Криворізькому районі», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах писали, що у Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко щодо вибухів написав, що «все 4.5.0» (на сленгу українських військових означає «усе спокійно» – ред.).

Читайте також: Росія за час вторгнення випустила по Україні 7400 ракет, 3700 безпілотників – Ігнат

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG