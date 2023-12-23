Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

Війна травмує не лише тіло: піхотинець розповів про лікування у психіатрії

Влад, герой шостого епізоду подкасту «Свої серед своїх»
Влад, герой шостого епізоду подкасту «Свої серед своїх»

Війна так чи інакше впливає на психологічний стан людини. Особливо це стосується українських захисників, які вже майже два роки цілодобово віддають весь свій час та ресурси службі в Збройних силах України. Вони бачать смерть, руйнування, живуть у екстремальних польових умовах.

За інформацією від Центру громадського здоров'я МОЗ України, від 20% до 40% військовослужбовців потребують психологічної допомоги. Тобто чи не кожен другий стикається з симптомами порушення психіки. Зважаючи на те, що самопочуття військового прямо впливає на його виживання, ментальне здоровя не менш важливе, ніж фізичне.

У шостому епізоді подкасту «Свої серед своїх» своєю історією поділився піхотинець Влад, який служить з травня 2022-го року. Чоловік був старшим бойовим медиком роти. Зараз прикомандирований до медичного пункту, виконує функції санітара. Зараз перебуває неподалік Куп'янська на Харківщині.

Послухати подкаст можна на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

За час служби в ЗСУ, Влад двічі побував у психоневрологічних лікарнях – у Кропивницькому та у Дніпрі. Цим досвідом він поділився у соціальних мережах. Відео у набрало понад 280 тисяч переглядів, а у коментарях багато користувачів висловили Владу підтримку.

Через вісім днів після мобілізації був у Лисичанську

У цивільному житті Влад займався ремонтами квартир та цікавився татуюваннями. Після навчання у школі закінчив кілька курсів медичного університету, потім перевівся на філологічний факультет.

Від початку повномасштабного вторгнення разом із братом волонтерив. А у травні 2022-го на вулиці отримав повістку. Через кілька тижнів його мобілізували.

Зважаючи на медичну, хоч і не закінчену освіту, Влад став бойовим медиком. Дуже швидко хибні уявлення про війну, сформовані на фільмах, зруйнувала жорстока реальність.

«Ілюзії розвіялися, бо коли у тебе по посадці лежить купа трьохсотих, а немає як забрати... В американських відео, по яких я вчився медицині, там за сім хвилин була евакуація. А у нас і через добу може бути», – розповідає Влад.

Перший досвід психлікарні

На початку вересня минулого року Влад отримав поранення. Після чотирьох місяців лікування під час проходження військово-лікарської комісії психолог дав йому заключення «тривожний розлад» і направив до психоневрологічного диспансеру.

Влад, піхотинець
Влад, піхотинець

Так вінпотрапив у Кіровоградську обласну психіатричну лікарню, де пробув два тижні.

За його словами, він не знав від чого саме його лікують, військові були разом з цивільними, а за 14 днів з ним не спілкувався психолог. Лише двічі, коли Влад сам цього вимагав. Загалом після перебування в закладі, чоловік не відчув полегшення.

Оскільки ми не називаємо прізвище військового, ми попросили лікарню дати загальний коментар з приводу слів чоловіка.

Генеральний директор лікарні Олександр Присяжний зазначив, що у лікарні є відділення, де перебувають виключно військові, а також є інші спільні відділення, де військові лікуються в окремих палатах. Він також наголосив, що в закладі працюють клінічні психологи, робота з якими є добровільною.

«Звичайно шкода, що військовослужбовець «після лікування не відчув полегшення». Кожний випадок лікування є унікальним, але було б дивно з нашого боку спонукати госпіталізм пацієнтів, а саме їх бажання тривалий час перебувати в лікарні, замість соціальної реадаптації, стимуляції самодостатності», – сказав Присяжний.

Антидеприсанти. Підтримка колективу і дружини

Через вісім місяців після Кропивницького, Влад знову потрапив до психіатричної лікарні, цього разу у Дніпрі. Цей досвід був для нього позитивнішим – він працював з психологами, почав приймати антидепресанти, які значно полегшили його стан.

У лікарні він був 21 день, хоча ліки почали діяти лише через півторамісяці. В цей час він уже був на службі.

«Поки антидепресанти не працюють, ти не зовсім адекватний. Але колектив підтримував, все розуміли», – розповів чоловік.

Влад, піхотинець
Влад, піхотинець

Найбільше Влада підтримувала дружина Катя. Вона завжди була поруч і саме завдяки їй він наважився розповісти про свій досвід у соцмережах. У коментарях він побачив неймовірну підтримку.

«Коли ти щось розповідаєш людям – є відгук. Те, що в тебе є внутрішні конфлікти – це нормально. Психіатрія загалом – це нормально. Я з колегами поговорив, з друзями, вони також сказали, що це нормально. Тому я вирішив поділитися, можливо, хтось також почне ділитися своїми переживаннями та емоціями».

Найважливіше – звертатися за допомогою

Те, що військові переживають стрес і це нормально підтверджує психолог Денис Дудник.

Ви могли чути його історію у першому епізоді цього сезону подкасту «Свої серед своїх» – він після поранення відкрив психологічний хаб в Ірпені.

«Якщо стрес затягується і цим не займатися – виникає посттравматичний стресовий розлад. Людині треба надати першу психологічну допомогу – її також треба вміти надати собі самостійно. В інтернеті багато про це інформації. По суті, це пояснення людині, що з нею відбувається», – каже психолог.

Він наголошує, що командири мають серйозно ставитися до ментального здоровя підлеглих. Адже від цього залежить їхнє життя.

Військових психологів, які би працювали безпосередньо в підрозділах, зараз не так багато. Принаймні так вважає Влад та інші герої подкасту «Свої серед своїх». Однак деякі бригади цьому дійсно приділяють належну увагу.

Зараз в Україні є багато гарячих ліній, центрів та громадських організацій, які готові допомагати військовослужбовцям. Найважливіше – не взолікати і вчасно звертатися за допомогою.

У шостому епізоді подкасту ви також почуєте:

  • Як Влад отримав поранення;
  • Чому, на його думку, він дійсно потребував допомоги психіатра;
  • Як командири реагують на скарги від військових щодо психологічного стану;
  • Як зрозуміти, що вже час звернутися за психологічною допомогою;
  • Чи не заважають у службі побічні ефекти від антидепресантів;
  • Особистий досвід дружини Катерини – вона розповіла, як підтримує чоловіка і як тримається сама;
  • Як справитися з тривогою і стресом безпосередньо «на нулі».

Слухайте у подкасті «Свої серед своїх» більше про теми, які так чи інакше актуальні для воюючої України, військових, ветеранів та суспільства загалом.

Подкаст доступний на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

  • Зображення 16x9

    Наталія Патрікєєва

    Журналіст, репортер. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і приєдналася до редакції. Народилася у місті Христинівка Черкаської області. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету. Фіналіст конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2017, 2019 років.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

США: Верховний суд відхилив вимогу прокурора прискорити винесення рішення щодо Трампа у справі про вибори-2020 40339 views

2

Зеленський звільнив Сандигу з посади уповноваженого АМКУ через чотири дні після призначення 28504 views

3

NYT: адміністрація Байдена почала термінові переговори про використання арештованих активів РФ для допомоги Україні 20356 views

4

МЗС Узбекистану викликало посла Росії через слова Прилєпіна про «приєднання» узбецьких територій 19128 views

5

РФ погрожує «симетричною відповіддю» в разі конфіскації її заморожених активів у Європі 16909 views

6

Іноземні банки зможуть відключати від фінансової системи США за порушення санкцій проти Росії – указ Байдена 14032 views

7

«Схеми»: 70-річна теща президента «Енергоатома» під час війни купила будинок за 7 млн гривень, тепер там оселився сам держпосадовець 13571 views

8

В Україні голосили масштабну повітряну тривогу: ЗСУ кажуть про ймовірний запуск «Кинджалів» (відбій) 7313 views

9

ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль «важливу для логістики» сил РФ трасу через Армянськ – Гуменюк 4567 views

10

У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців повертатися і воювати 3042 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG