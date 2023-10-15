«Побут, гумор, котики, танці, штурм, втрати, кров»: чому і як військові стають тік-токерами?

В умовах інформаційних атак Росії та обмеженої реальної картинки з фронту, все частіше українці дізнаються про життя на передовій з TikTok. Другий епізод сезону саме про це.

Завдяки соцмережам військові проводять збори необхідного для підрозділів, розважаються та показують правдиву картинку того, якою ціною виборюють перемогу. Водночас, отримують багато необґрунтованого хейту в коментарях.

Про свої блоги розповіли троє військових: Олександр Ляшук з котиком Шайбою, фельшерка Карина Юріївна та руйнівник міфів Олександр Ходюк (Невідомий автор). Наприкінці свою думку про військові блоги висловила пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко.

Олександр Ляшук і його кіт Шайба

Олександр Ляшук – справжня зірка TikTok. Його відео, хоч їх і не так багато, наразі мають вісім мільйонів уподобань. На сторінці – 217 тисяч підписників. Військового часто кличуть на інтерв’ю, куди він завжди приходить зі своїм котом Шайбою. В епізоді подкасту Олександр більше розповів, власне, про себе.

Він родом з Одещини, зараз служить на Південному напрямку. Пішов у ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення без військового досвіду. У мирному житті – випускник художньої школи, вчився у морській академії, працював фотографом і мріяв про особистий бренд одягу.

До армії не надто активно вів соцмережі, але вже під час служби спробував – опублікував відео з собакою на тлі українського прапору. Вже наступного дня зрозумів, що воно «залетіло» і набрало сотні тисяч переглядів.

Військовий розповів про те, як командири відреагували на його популярність і виявилося, що це сподобалося не всім.

«Спочатку був такий позитив, а потім деякі командири казали не знімати», – згадує Ляшук.

Ситуація змінилася після того, як Олександра із Шайбіком почали кликати на загальнонаціональні телеканали.

В епізоді Олександр Ляшук розповів детальніше про те, як починалася його служба, в чому бачить цінність свого блогу та як допомагає іншим військовим.

Карина Юріївна – підкорює тренди і бореться з хейтерами

Друга героїня епізоду – військова Карина, фельдшер евакуаційної групи на Донецькому напрямку. У TikTok підписана як Карина Юріївна і має 2,9 мільйона уподобань. 118 тисяч підписників

Родом із Полтавщини, також служить із перших днів повномасштабного вторгнення. На її сторінці багато відео і у більшості Карина іронізує з приводу служби дівчат в армії. Це її реакція на негатив, який вона чи не щодня отримує в коментарях.

Одне з її найпопулярніших відео – як дівчина вмивається вологими серветками, адже їй неодноразово писали, що вона надто чиста і гарна як для служби в армії.

«Я до цього якось спокійно ставлюся. Для чого комусь щось доводити? Я нікому нічого сюди доводити не прийшла, а прийшла... за свою країну і незалежність», – каже військова.

В епізоді вона розповіла, як завела сторінку в TikTok, чому найбільше хейту отримує від жінок та які її відео набирають найбільше переглядів.

Лікар Владислав Ходюк – Невідомий автор

У військового Владислава Ходюка тематика блогу зовсім не військова, він – руйнівник міфів.

Його TikTok має назву «Невідомий автор». Понад півтора мільйона уподобань і майже 50 тисяч підписників. Свою блогерську кар'єру Владислав починав ще кілька років тому в ютубі, але тоді україномовний контент дуже складно заходив і свій блог він закинув.

З часом повернувся до цієї справи і, пішовши на війну добровольцем, продовжив знімати. На своїй сторінці він руйнує міфи про контузію, неймовірну силу часнику, нашатирний спирт чи романтизацію алкоголю. Зізнається, що після того, як став військовим, аудиторія суттєво збільшилась.

Зараз Невідомий автор служить в окремому стрілецькому батальйоні однієї з механізованих бригад. Знімати відео про військове життя – не хоче. Натомість планує розширити медичну тематику, більше розповідати про науку.

В епізоді розповів про те, чому пішов служити, як змінилися умови зйомки його відео та як його аудиторія реагує на те, коли він довго не виходить на зв'язок.

Чого не можна і для чого військовим соцмережі?

Пресофіцерка Маргарита Рівчаченко, яка сама активно користується соцмережами, розповіла в епізоді про різні нюанси військових блогів.

«Звісно, у нас є обмеження – що ми можемо показувати, а що ні. Якщо військовий знімає себе в амуніції, співає пісеньку чи танцює на фоні, який не можна впізнати – це одна справа. Але якщо показують локації за якими можна відстежити підрозділ чи населений пункт – це несе за собою певну відповідальність. Такі випадки привертають увагу відповідних служб», – пояснює пресофіцерка.

Водночас, командири не контролюють кожного військового і не мусять видавати дозвіл на створення блогу.

Маргарита Рівчаченко поділилася власними думками, для чого військовим соцмережі, а також розповіла, за яких умов військові можуть публікувати відео із жорстокими сценами після боїв.

Три історії військових блогів у TikTok показують, що захисники мають такі ж уподобання, хобі, емоції, як і цивільні люди. Вони люблять науку, котиків, жарти, іронію та багато іншого. Соцмережі допомагають їм комунікувати зі світом, збирати кошти, відволікатися та показати реалії військового життя. Звісно, це в тому випадку, коли блогери готові до шквалів хейту. Про це та інші цікаві факти з життя військових тік-токерів – слухайте в епізоді тут.

У наступному епізоді «Свої серед своїх» говоримо про мобілізацію – чи дійсно вас можуть забрати на вулиці, хто зараз отримує повістки та що про це думають добровольці.

Триває другий сезон подкасту «Свої серед своїх». У першому вийшло 20 епізодів, де ми розповіли історії людей, які стали до лав Сил оборони України в російсько-українській війні.

Послухати усі епізоди можна на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.