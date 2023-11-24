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Професорка на війні: пресофіцерка про повернення з Оману, агресію цивільних та фотографування історії

Оксана Чорна
Оксана Чорна

Вона робить неймовірні фото з фронту і завжди знаходить слова, щоб описати природу та військових, які потрапляють у кадр.

«Мені здається, що в армію набирають людей в якомусь модельному агентстві. Ви тільки-но погляньте, які в нас гарні бойові медики», – пише вона про свою роботу.

Оксана Чорна – у цивільному житті професорка економіки, а зараз пресофіцерка 53-ї окремої механізованої бригади. Для подкасту Радіо Свобода «Свої серед своїх» військова розповіла про свій шлях на війні від 2014 року, повернення з Оману та взаємосприйняття цивільних і військових.

Аудіоверсію розмови можна послухати на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

До 2014 року Оксана Чорна викладала в Інституті економіки і прогнозування Національної академії наук України. Із початком російсько-української війни почала активно волонтерити, а згодом мобілізувалася і стала водієм-санітаром у 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Після демобілізації повернулася до академії наук. Затим поїхала в Оман викладати економіку. Провела там чотири роки.

24 лютого 2022-го взяла відпустку за власний рахунок і поїхала в Україну разом з чоловіком. Зараз обоє служать у Збройних силах.

– Чи складно було повертатися до цивільного життя першого разу після демобілізації?

– Було складно. Я демобілізувалася в листопаді 2016 року і ще десь пів року залишилася зі своїм підрозділом, допомагала їм там. Приїхати так просто в цивільне життя мені було дуже важко. Тоді була класна інтеграційна програма в Карпатах для військових, які повертаються. Це була терапевтична поїздка, нас вчили малювати, займалися з нами психологи. Це допомогло.

Робота, яку виконуєш, здається нікчемною в порівнянні з війною

Але все одно я десь до липня 2017 року продовжувала їздити до свого підрозділу і вирішила, що якщо я залишуся в Україні, то все одно не зможу повернутися в цивільне життя. Тому поїхала за кордон.

Сенси дуже сильно мінялися. Коли ти на війні, ти рятуєш життя, щодня бачиш результат своїх дій, наскільки важлива твоя праця. А коли повертаєшся в рутину, то не знаходиш сенсу в тому, що робиш. Робота, яку виконуєш, здається нікчемною в порівнянні з війною.

Оксана Чорна у 2016-му
Оксана Чорна у 2016-му

Чи не було такого, що ви з собою повезли туди свій стан і емоції? Чи, навпаки, при зміні обстановки було простіше?

– Швидше, це не зміна обстановки впливає, а виклики, які тобі дає нова реальність. Коли ти їдеш за кордон – кожен день виклик. Мовний бар'єр, навіть якщо ти знаєш добре англійську. Все ж є свої нюанси, адже я переїхала в Оман, там в більшості арабськомовна країна. Плюс – організувати свій побут. Це дуже складно, бо ти не знаєш законів, їхніх правил. Навіть відкрити рахунок, орендувати житло. Тобто є проблеми, і мозок працює на те, щоб їх подолати.

Були після демобілізації відчуття, що рано чи пізно почнеться повномасштабна війна?

– Це розуміння було завжди. Я думала, що це буде трошки швидше. Що я там рік-два побуду і доведеться повертатися. Не думала, що цей період настільки затягнеться. Але план на цей випадок був, і я знала, що повернуся в Україну. Просто так вийшло, що всередині семестру довелося все покинути.

Чому ви для себе ухвалили таке рішення, що будете повертатися?

Зараз я ефективна тут і знаю, що мою роботу, ніхто не виконає

– У 2014-му я приїхала як волонтер, в мене друг тоді пішов служити, і я допомагала, привозила якісь речі: спальники, каски, медицину. Я бачила, що якщо я це не зроблю, ніхто не зробить. Я демобілізувалася і пішла з армії, тому що з'явилося багато людей, які ефективно виконували мою працю. Зараз я ефективна тут і знаю, що мою роботу, ніхто не виконає. Якщо я піду, тут буде «дірка».

Коли я призвалась, то працювала бойовим медиком, вивозила поранених, зараз я – пресофіцер бригади. Роблю те, що в моїх силах. Людей, яких армія потребує дуже багато, тому піти просто так не можна. Всі, хто мають таку можливість допомогти, вони мають бути тут.

Розкажіть, як ви поверталися тоді, у лютому 2022-го з Оману в Україну.

– Я вилетіла з Оману 28 лютого, бо спочатку потрібно було залагодити справи на роботі. Ми летіли в Німеччину разом із чоловіком. Потім Польща, побула у Вроцлаві кілька днів, бо потрібно було купити машини. Треба ж було на чомусь їхати в Україну. Я купила тоді три «швидкі», дуже допомогли друзі, накидали грошей.

Оксана Чорна 2 березня 2022 року
Оксана Чорна 2 березня 2022 року

Як ви почувалися, коли всі навпаки виїжджають, а ви повертаєтесь? Ви ж розуміли, що пішовши на службу, виїхати за кордон вже не зможете?

Всі тікали від чогось, а ти їхав назустріч чомусь страшному

– Це дуже було стрьомно. Такий рубікон. Доїхав до кордону і розумієш, що після перетину це вже безповоротно. Оформлюєшся на службу – усвідомлюєш, що вже не зможеш звільнитися.

Всі тікали від чогось, а ти їхав назустріч чомусь страшному. Постійно була думка: «Тобі дійсно туди потрібно? Скільки людей не може помилятися».

Із кожним кроком страшніше. Ця одеська траса, ніколи не бачила її такою порожньою, жодної машини. Вже коли у Дніпро приїхала, там теж порожні полиці в магазинах, наче з дев'яностих спогади.

Тим не менш це вас не зупинило?

– Ні, бо на той час вже багато друзів були на службі. Тримала з ними контакт, знала, що вони живі, воюють і їм потрібна допомога.

Якось в інтерв'ю ще до повномасштабного вторгнення ви говорили, що існує прірва між цивільним світом і військовим. Зараз, зважаючи, що небезпека стосується всієї країни, ця прірва зменшилась?

– Вона збільшилася. Те плато, на якому військові, воно віддалилося. Те, що ми бачимо, переживаємо, відчуваємо. Те, що нам приходиться долати, воно набагато страшніше, ніж було в 2014-2015 роках. У цивільному світі це не відчувається. Я це постійно бачу, і ця агресія щодо військових… Я не люблю повертатися в цивільний світ, і взагалі мені якось некомфортно. Ми от їздили у Дніпро, і я відчула агресію, наприклад, з боку чоловіків, які мали б служити, але не служать. Вони мають свою стратегію захисту, і вона включає напад на військових. Водночас це компенсується дуже лагідним ставленням з боку цивільних жінок. Якось по формі була в кафе з подругою, якась жіночка проходила поряд, підійшла і запитала, чи можна обійняти і подякувати.

Світанок на Донеччині. Фото Оксани Чорної
Світанок на Донеччині. Фото Оксани Чорної

А чи є агресія, навпаки, від військових до цивільних?

– Є. По-перше, ми вже більше як півтора року на війні, ті, хто пішов на початку вторгнення. Військові дуже втомилися.

Якщо казати про початок війни, там у нас була мобілізація на 15 місяців, була якась визначеність. Зараз цього немає. І при цьому всі розуміють, що не можна відпускати мобілізованих, бо немає ким замінити.

Має бути якась підмога, частково заміна. Одна справа, коли вибачаючись тобі кажуть, що: «Я би дуже хотів, але я боюсь». Це одне, а коли кажуть: «Я теж на війні, між нами немає ніякої різниці. Я тут тримаю економічний фронт чи купую каву в кав'ярні і плачу податки», то ти думаєш: «Може, потримаєш фронт трошки в окопі?».

Образа є, авжеж, і ставлення до тих чоловіків, які не підуть на війну по закінченню цього, коли вже буде перемога, образа на цих чоловіків буде дуже сильна. Такий конфлікт буде ще дуже довго в суспільстві. Моє перше запитання до чоловіка цивільного, якого я бачу: «Де ти служиш?». І все, після цього вже конфлікту не уникнути.

Оксана Чорна
Оксана Чорна

Як вам із тим, що ваша наукова кар’єра – зараз на паузі? В той час, коли колеги йдуть уперед і розвиваються?

– Кар'єра – це взагалі не те, що може мене зацікавити. Це для мене несуттєво. Я завжди роблю те, що подобається. Я ніколи не хотіла ніяких керівних посад.

В Омані, дійсно, все зависло, там всі мої речі, машина. Я нічого не встигла продати, воно просто складене стоїть вже майже два роки. Я надіюсь, що коли я звільнюся тут з армією, я зможу принаймні поїхати і це питання залагодити. Чи буду повертатися, працювати, чи ні? Я теж не знаю, це залежить від багатьох факторів.

Ви мобілізувалися у 2022-му як водій-санітар, а зараз ви – пресофіцерка. Як сталося це переведення?

– Я служила бойовим медиком, потім фельдшером у 34-му батальйоні 57-ї бригади. Спочатку у нас були дуже криваві бої по обороні Лисичанська, Сєвєродонецька. Були дуже були великі втрати. Потім нас перевели на Херсонський напрямок, був наступ. Потім в листопаді бригаду перекинули на Бахмут, там теж були криваві бої. В якийсь момент я вирішила, що вже не витягую, мені було дуже важко.

Зараз я знімаю репортажі, працюю з журналістами, просуваю бригаду. І це мені дуже цікаво

Але я завжди фотографувала, і в мене були плани ще у 2016 році стати пресофіцером бригади. Я перейшла на цю посаду, бо вже маю досвід. Зараз я знімаю репортажі, працюю з журналістами, просуваю бригаду. І це мені дуже цікаво. Це набагато легше, ніж в медпункті вивозити поранених. Я бачу результат своєї роботи. Хлопці дуже радіють, коли їм фотографії скидаю. Спочатку такий бар'єр, кажуть, що вони не фотогенічні, а потім радіють. Я щоразу приїжджаю, вони позують, родинам висилають фотографії, ці світлини з'являються у Генеральному штабі.

Якось так – для збереження своєї цілісності я перейшла сюди, в 53-ту бригаду.

Ваші фото отримують великий відгук у соцмережах. І ви якось казали, що військові навколо вас – наче з модельного агентства. Як ви, зважаючи на все, що навколо відбувається, знаходите в собі ресурс бачити красу навколо себе?

– Люди всі гарні… Тут військові почуваються впевнено, все написано на обличчі. Наприклад, до початку повномасштабної я не дуже любила фотографувати людей, бо мені складно впевнити їх в тому, що вони гарно вийдуть. А тут у військового зсередини йде впевненість – що він у правильному місці, робить правильні речі. Це відображається на обличчі, в його поведінці, його манері позувати. Я зазвичай просто приїжджаю до якогось підрозділу і цілий день з ними сиджу. Спочатку вони там мені кривляються, а потім не зважають на те, що я там ходжу поряд. І коли вони займаються своєю справою, то це вже цілком інший результат, інша поведінка, і вони є справжніми.

Я їх бачу такими гарними постійно. Вони в це не вірять, і ось фотографія – це такий доказ того, що вони дійсно дуже сильні.

Танкісти. 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Фото Оксани Чорної
Танкісти. 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Фото Оксани Чорної
Зазвичай, якщо хтось гине, то близькі просять фотографії ще

Ймовірно, що одна із складностей в цьому всьому – це те, що сьогодні ви можете когось фотографувати, а завтра цієї людини може вже не бути.

– Зазвичай, якщо хтось гине, то близькі просять фотографії ще. Вони не кажуть видалити, а просять: «Передай, будь ласка ще, ми хочемо його запам'ятати таким». Це їм на пам'ять, це важливо.

Я стараюся знімати не просто портрети, а як ці люди роблять вчинки, які змінюють історію і хід війни. Я фотографую лікарів, коли вони рятують життя, фотографую артилерію, коли вона стріляє, фотографую піхоту, коли вона вчиться, коли займає позиції.

Я стараюся знімати не просто портрети, а як ці люди роблять вчинки, які змінюють історію і хід війни

Це такі історичні моменти, які мають бути закарбовані у пам'яті, в історії. Я планую видати книгу про бригаду з цими фотографіями.

Так, дуже багато друзів в мене загинуло. Тут зближуєшся з людьми, які ще вчора були живі, а сьогодні він помирає. Але я собі вибудувала такий світ, де в моєму розумінні ця людина зараз воює на іншому керунку. Я не дозволяю собі думати про них як про загиблих. Вони просто в іншому місці. Оплакувати людей ми будемо вже після перемоги, бо інакше не вистачить жодних сил.

Стабілізаційний пункт на Донеччині. Фото Оксани Чорної
Стабілізаційний пункт на Донеччині. Фото Оксани Чорної

Якось раніше ви казали, що жінка сприймає війну не так, як чоловік, а більш емоційно. Зважаючи от останні півтора року, чи ви досі так само думаєте?

– Жінок на фронті дуже мало насправді. Якщо казати про передову, то їх одиниці. Зараз складно сказати, хто як це сприймає, але те, що війна – це суто чоловіча справа, то це точно. Я знаю, що це не феміністично, але реально вбити жінку на фронті легше.

Ніхто не ставить у спаринг на ринзі чоловіка і жінку, це не має сенсу, чоловік переможе. Так, є винятки, є спеціальності, які жінка може робити і в чому жінка може бути вправна. От як Тетяна Чорновол, вона «Стугною» керує. Це теж важка праця, але все одно є варіанти, що вона може бути кращою за чоловіка. Однак все одно жінці набагато складніше фізично бути тут.

Один із героїв цього епізоду сказав таку фразу: «Зі мною тут воюють жінки і навіть їм нестрашно. Чого тоді чоловіки бояться?». Що ви про неї думаєте?

– Загалом це дуже «по-чоловічому» і дуже впливає на них. Коли поверталася в березні 2022-го, зі мною їхав один лікар, який мав роботу в Німеччині. Коли почалася повномасштабна хвиля він вирішив повернутися, і визначальним моментом стало те, що він побачив десь сюжет про дівчину-військову, яка загинула, рятуючи побратимів.

Яке ваше ставлення до мобілізації загалом?

– Люди потрібні прямо зараз і має бути якась державна політика. Я не розумію, як чоловіки будуть пізніше жити, дивитися в очі своїм дітям, оточуючим, коли їм будуть всі кидати зауваження: «Де ти був, що ти робив, коли була війна?».

Мені здається, що простіше було би не лякати військкоматом, а зробити так, щоб людина почувалася ніяково, якщо вона не служила. Не пільги військовим давати, а утискати в правах тих, хто не служив. Наприклад, військові платять одну комуналку, а якщо ти не служив, то ти платиш більше втричі. Коли нам дають пільги, це робить нас винятком з норми. Потрібно зробити навпаки, що ми – норма.

Слухайте у подкасті «Свої серед своїх» більше про теми, які так чи інакше актуальні для воюючої України, військових, ветеранів та суспільства загалом.

Подкаст доступний на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

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    Наталія Патрікєєва

    Журналіст, репортер. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і приєдналася до редакції. Народилася у місті Христинівка Черкаської області. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету. Фіналіст конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2017, 2019 років.

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