ДТЕК: Росія атакувала теплоелектростанцію, поранено працівників

Російські військові вкотре атакували теплоелектростанцію ДТЕК, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«Сьогодні (23 грудня – ред.) після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні», – повідомили в компанії.

За даними ДТЕК, всім працівникам, які потребували, «було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні».

«Тримаємо зв’язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу», – додали в компанії.

Обладнання підприємства також зазнало пошкоджень, кажуть у ДТЕК.

«Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки», – додали в компанії.

У компанії повідомили, що це вже десята атака сил РФ на прифронтову теплоелектростанцію за останні два місяці.

Раніше, 8 грудня, у Міністерстві енергетики зазначили, що російські військові 8 грудня знову обстріляли одну з теплових електростанцій у прифронтовому регіоні.

У відомстві додали, що персонал станції не постраждав, і наразі триває огляд території станції для виявлення інших пошкоджень. Напередодні в Міненерго повідомили, що два блоки ТЕС у прифронтовій зоні зупинили роботу через російські обстріли, і додали, що через цю зупинку теплових блоків, а також через похолодання зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.