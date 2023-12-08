Війська РФ знову обстріляли ТЕС у прифронтовій області – Міненерго

Російські військові 8 грудня знову обстріляли одну з теплових електростанцій у прифронтовому регіоні, повідомило Міністерство енергетики України.

«Обстріл було здійснено по території станції. Після огляду виявлено пошкодження обладнання. Через обстріли, які відбулися раніше, на цій же станції зупинили роботу три енергоблоки, що негативно вплинуло на ситуацію в енергосистемі – зафіксовано дефіцит», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що персонал станції не постраждав, і наразі триває огляд території станції для виявлення інших пошкоджень. Напередодні в Міненерго повідомили, що два блоки ТЕС у прифронтовій зоні зупинили роботу через російські обстріли, і додали, що через цю зупинку теплових блоків, а також через похолодання зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

За день до цього про обстріл ТЕС в одному з прифронтових регіонів також повідомляла компанія ДТЕК. За її даними, це була шоста російська атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяці.

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