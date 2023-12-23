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Російські військові завдали масованого удару по Херсону, зруйновані будинки – МВА

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Війська РФ 23 грудня атакували житлові квартали Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами місцевого чиновника, пообіді російські військові обстріляли спальні райони обласного центру.

«Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених», – зазначив він.

Мрочко каже, у будинках зруйновано дахи, повилітали вікна, пошкоджені квартири. Прибудинкові території всипані склом.

Згодом, увечері 23 грудня, сили РФ знову обстріляли місто, внаслідок чого виникли пожежі.

«Близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах», – написав Мрочко.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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