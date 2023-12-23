Російські військові завдали масованого удару по Херсону, зруйновані будинки – МВА

Війська РФ 23 грудня атакували житлові квартали Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами місцевого чиновника, пообіді російські військові обстріляли спальні райони обласного центру.

«Були влучання у багатоповерхівки. Обійшлося без поранених», – зазначив він.

Мрочко каже, у будинках зруйновано дахи, повилітали вікна, пошкоджені квартири. Прибудинкові території всипані склом.

Згодом, увечері 23 грудня, сили РФ знову обстріляли місто, внаслідок чого виникли пожежі.

«Близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах», – написав Мрочко.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.