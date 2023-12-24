Нічна масована атака по Херсону: поранено 9 містян, є загиблі – прокуратура

У ніч проти 24 грудня російські військові масовано атакували Херсон, є загиблі та постраждалі, йдеться в повідомленні пресслужби Херсонської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством», – зазначили у відомстві.

За даними прокуратури, внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі.

Тіло ще однієї жертви було деблоковано «після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку», кажуть у відомстві.

«Наразі відомо, що поранення отримали дев’ять містян, серед них 15-річна дитина», – пише прокуратура.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації.

Під час обстрілів були пошкоджені:

приватні та багатоквартирні будинки;

навчальний та медичний заклад;

об’єкти критичної інфраструктури;

автотранспорт.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.