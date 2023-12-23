Увечері сили РФ знову атакували Херсон: влада розповіла про наслідки

Увечері 23 грудня сили РФ знову атакували Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п’ятеро людей», – розповів він.

Трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці, каже очільник ОВА. При цьому двох чоловіків – 21 та 39 років – доставили до лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За уточненою інформацією голови ОВА, в результаті атаки постраждали семеро людей, серед них – 15-річна дитина.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.