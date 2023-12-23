Росіяни атакували підприємство у Донецькій області, поранені люди – ОГП

Російські військові 23 грудня атакували підприємство в Кураховому Донецької області, повідомляє пресслужба Генерального прокурора.

За даними слідства, 23 грудня війська держави-агресора обстріляли Покровський район Донеччини. Ціллю для артилерії РФ стала територія одного з об’єктів інфраструктури, що розташований у Кураховому.

«П’ятеро чоловіків 35, 49, 50, та 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості», – заявили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили, що поранених доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Стан одного з них наразі тяжкий.

Крім того, вибухами снарядів пошкоджено будівлі підприємства, кажуть в Офісі генерального прокурора.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.